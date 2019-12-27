أشاد الإعلامي عمرو أديب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري.

وقال أديب، إنه كان أمرًا ينادي به الإعلاميون، وأن يكون هناك مؤتمرات صحفية للرئيس والوزراء ورؤساء الوزارات.

وأضاف خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "بصمات الوزير أسامة هيكل، ظهرت بسرعة، واستطاع أن يصنع هذا الحدث، هذا الأمر موجود في كل مكان بالعالم، ويتيح تصريح القيادة السياسية بأي شيء ترغب فيه، وفي سياقه السليم، ونريد أن نتوسع في هذا الأمر".

وتابع، أن تصريحات الرئيس السيسي، نُقلت في كل مكان بالعالم، للمصريين وغيرهم: "السيسي يتحدث كثيرًا، ولكن هذا الشكل مختلف، فهذا يحدث مع ترامب، وأعظم تصريحات قالها كانت أمام طائرة هليكوبتر، حيث يتجمع أمامه الصحفيون، ويسألونه عن مواقفه السياسية".

وواصل: "أنا مبسوط جدًا باللي عمله أسامة هيكل، وبعدها اتعمل لقاء لرئيس الوزراء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين".

وطالب أديب، بتوجيه أسئلة "محرجة" للمسؤولين، مشددًا على أنهم مطالبون بالرد عليها: "أنا سعيد بهذا الشيء، ولقاء الرئيس السيسي، نقلة هامة في شكل الإعلام ومصر تحتمل هذا وأكثر، لأن مصر دولة قوية".