أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف صباح اليوم السبت، عددا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو، ما أسفر عن مقتل سبعين مواطناً على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبا الغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط جدد التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب، وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.