أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والتي استهدفت نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي وطريق رئيسي باتجاه المطار، ما أسفر عن وفاة نحو 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف، كما أكد البيان دعم مصر لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وكذا دعم كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وجددت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن وقف توفير الملاذ الآمن لأفراده.