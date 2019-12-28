محافظ بورسعيد ينعى ضحايا حادث التصادم: نالوا الشهادة وهم في مهمة طلب الرزق

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس ينقل العاملين بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، مؤكدا أنهم نالوا الشهادة وهم في مهمة طلب الرزق.

وتقدم المحافظ بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم وينزل عليهم السكينة والصبر والسلوان.

وكان المحافظ انتقل إلى موقع حادث الأتوبيس أمام قرية الفردوس على طريق دمياط فور وقوعه.

وأمر المحافظ بسرعة نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفيات السلام والتضامن، كما أشرف على عمليات نقل جثامين المتوفين، وعددهم 22 عاملا إلى مستشفى السلام.

وانتقل "الغضبان" إلى مستشفى التضامن، حيث وجه بسرعة توفير أعلى خدمة من العناية الصحية والعلاج اللازم للمصابين، وسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بعد استكمال كافة الإجراءات ومساعدة أسرهم في نقل المتوفين، مقدما العزاء لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء العاجل، مكلفا المسئولين بإدارة التأمين الصحي ومديرية الصحة بمتابعة الموقف أولا بأول.