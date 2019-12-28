أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 564 ألفاً و866 مواطناً، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم، خلال زيارة وزيرة الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ووحدة طب أسرة الـ5 آلاف وحدة، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وزيرة الصحة تراجع إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين المميكنة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، مؤكدةً ضرورة الاستمرار في نظام الإحالة من الواحدات إلي المستشفيات، بما يساعد في توزيع المرضي على المستشفيات، ويمنع التحويل لمستشفى دون الآخر، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة شددت على جدارة الخدمة الطبية بما يضمن حصول المرضي على خدمة طبيه ذات جودة، إضافة إلى تحديث أنظمة العمل، وإتباع المرجعيات العلمية لبروتوكولات العلاج الحديثة، كما حثت الفريق الطبي بالمستشفي على ضرورة الإستمرار فى التعلم الطبي المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم في سبيل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

يُذكر أنَّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تجري بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.