تتوجه وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أن تترأس الوزيرة اليوم، غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميا، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار "مجاهد"، إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، التي يجري بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة عملية التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيا للمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.