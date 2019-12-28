قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا.

وأضاف المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، فى تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي تفشي الإرهاب في ليبيا خطر على الأمن الأوروبي والدولي.

وأضاف "لن تستطيع مجموعات مسلحة متطرفة ترسلها تركيا من هزيمة الشعب الليبي"، متابعا أن الميليشيات أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية في طرابلس

ونوه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على الميليشيات.