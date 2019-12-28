التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك بمقر الصندوق بالقاهرة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن المحافظة، وكذلك المشروعات التي سيجرى تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى زيارة المهندس خالد صديق، للمحافظة، خلال الأسبوع الجاري، لعقد لقاءا مع عدد من قيادات المحافظة في مجالات التخطيط العمراني والإسكان والشئون القانونية، وكل المجالات ذات الصلة بمشروعات تطوير العشوائيات، لبحث سبل إنهاء العشوائيات بالمحافظة.