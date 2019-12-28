اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى، ورئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس، في بيان مشترك صدر عنهما السبت في نيقوسيا، أن "الأعمال التركية تصعّد التوتر في منطقة البحر المتوسط"، في إشارة إلى اتفاقين مثيرين للجدل وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وزار صالح الجزيرة المتوسطية "تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره" القبرصي في محاولة لإيجاد "سبل إبطال" اتفاقين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تم توقيعهما في أواخر نوفمبر.

ولا يعترف البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، ويدعم حكومة منافسة في الشرق و"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وقد انتقل حوالى أربعين نائبا من البرلمان موالين لحكومة الوفاق إلى طرابلس وانتخبوا رئيسا لهم ويعقدون اجتماعات دورية في العاصمة.

وأطلق حفتر أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، وتتركز المعارك حاليا بين قواته والقوات الموالية لحكومة الوفاق في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وعقب لقائهما في نيقوسيا، وصف صالح عيسى وسيلوريس في بيان مشترك الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني بأنه "انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي".

واعتبر المسؤولان أن "أعمال تركيا تصعّد التوتر (وتزعزع) الاستقرار في منطقة البحر المتوسط".