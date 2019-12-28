تلزم كازاخستان السبت يوم حداد وطني بعد مصرع 12 شخصا جراء تحطّم طائرة بعد إقلاعها وسقوطها في منطقة سكنية.

وأفاد شهود عن صراخ وهلع بين الركاب لدى سقوط الطائرة الجمعة عند أطراف ألماتي، كبرى مدن البلاد، علما أن ركابا كثر نجوا من دون أذى.

وكان على متن الطائرة، وهي من طراز "فوكر-100" عائدة لشركة "بيك إير" المنخفضة التكلفة، نحو مئة راكب، وقد انشطر هيكلها فيما سقطت مقدّمتها فوق مبنى بطابقين بعد دقائق من إقلاعها متّجهة إلى العاصمة نور سلطان.

وعلى الرغم من تحطّم الطائرة في منطقة سكنية إلا أن السلطات لم تشر إلى سقوط قتلى من السكان.

وفتحت السلطات الكازاخستانية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث كما تم إرسال الصندوقين الأسودين إلى موسكو لتحليل محتوياتهما، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن مساعد وزيرة الصناعة بريك كاملييف.

وأشار أحد الناجين لموقع "تنغرينيوز" إلى سماع "ضجيج مدو" قبيل بدء هبوط الطائرة، متحدثا عن "صراخ" الركاب وبكائهم.

وتحدّثت شابة لشبكة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عن حسن حظها إذ تعذر عليها مع أطفالها الصعود في الرحلة المنكوبة بسبب حفلة مدرسية.

وفي العاصمة نور سلطان، نكّس أكبر علم في البلاد حدادا على الضحايا فيما أطلق مسؤولون نداءات للتبرّع بالدم لمساعدة العشرات من المصابين.