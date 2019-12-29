تحدث الفنان محمد صبحي، عن الزيادة السكانية، حيث ذكر أن الزيادة السكانية تُصبح نعمة إذا زاد الاقتصاد وزاد الإنتاج بما يتلاءم مع زيادة عدد السكان، بينما تصبح نقمة عندما يزيد السكان ويقل الإنتاج لأن ذلك سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد.

وأضاف "صبحي"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب النظر إلى التجربة التونسية في الحد من الزيادة السكانية، حيث اعتمدت على الترغيب وليس الترهيب، مناشدًا الإعلاميين بعدم الحديث عن عدم حصول الطفل الثالث على أي دعم، لأن ذلك يُعد ترهيبا.

محمد صبحي: علينا النظر للتجربة التونسية في الحد من الزيادة السكانية

وأوضح أن تونس لا يزيد شعبها عن 10 ملايين مواطن منذ 30 سنة حتى الآن، فتقوم الدولة بدفع 60 دينار للأسرة عن طفلها الأول، و30 دينار عن طفلها الثاني، ثم سحب الـ90 دينار ووقفها تمامًا حال إنجاب طفل ثالث، مضيفًا: "لو واحد قال مش هديكم دعم تموين، المواطنين هيقولوا التموين كلام فارغ، لامؤاخذه يعني".

وتابع: "يكون الشخص مريضا ومراته مريضة وعاطل ومش لاقي شغل وعمال يخلف، حاجة صعبة أوي".