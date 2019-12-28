محمد صبحي مستنكرا الزيادة السكانية: "تتسبب في ظلم اجتماعي"

قال الفنان محمد صبحي، إن عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية تناولت قضية الزيادة السكانية، كما أنه ناقشها في "أنا وهؤلاء" عام 2007، ويجب الابتعاد كل البعد عما يمس الدين، " أنا عارف إن فيه ناس هتطلع ومشايخ هتقولك اللي بتتكلموا فيه ده حرام"، على حد قوله.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هناك عينات عشوائية شاهدها بنفسه كانت السيدة تنجب من 6 لـ 13 طفلا، بمتوسط 8 أفراد في الأسرة الواحدة، في حين أنهم يطالبون الدولة بضرورة الإنفاق عليهم.

وأشار الفنان إلى أنّ هناك 30 مليون مواطن من الشعب المصري من الأثرياء والطبقة المتوسطة، إضافة إلى الطبقة الفقيرة التي تنجب شخصين أو ثلاثة أشخاص، بينما الـ 70 مليون الباقيين هم من ينجبون أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتابع: "مهما صنعت من إنجازات اللي بيدفع الثمن دة المواطن الذي يمثل قيمة مضافة للوطن وليس قيمة سالبة، وبالتالي العدالة الاجتماعية تحولت إلى ظلم اجتماعي بسبب الزيادة السكانية، الواحد يخلف 8 أشخاص يسرحهم كل واحد يروح يجبله 40 جنيه في اليوم، ويبقى عنده كدة فل أوي".