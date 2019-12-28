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مدبولي في حوار

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محمد صبحي مستنكرا الزيادة السكانية: "تتسبب في ظلم اجتماعي"

محمد صبحي مستنكرا الزيادة السكانية: "تتسبب في ظلم اجتماعي"

"أديب" عن الزيادة السكانية: لا بد من تكاتف المواطنين مع الدولة

"أديب" عن الزيادة السكانية: لا بد من تكاتف المواطنين مع الدولة

روائية تتهم محمود كامل بسرقة "بنات ثانوي" لـ"السبكي".. والمخرج يرد

روائية تتهم محمود كامل بسرقة "بنات ثانوي" لـ"السبكي".. والمخرج يرد

بأرباح 48 مليون دولار.. رونالدو يتصدر قائمة نجوم "إنستجرام" لعام 2019

بأرباح 48 مليون دولار.. رونالدو يتصدر قائمة نجوم "إنستجرام" لعام 2019

جروسي: مفاعل الضبعة يضيف 4000 ميجا وات إلى شبكة الكهرباء المصرية

جروسي: مفاعل الضبعة يضيف 4000 ميجا وات إلى شبكة الكهرباء المصرية

بسبب النوة.. "الغرفة التجارية" بدمياط: ارتفاع أسعار الأسماك لـ 45%

بسبب النوة.. "الغرفة التجارية" بدمياط: ارتفاع أسعار الأسماك لـ 45%

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لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في "فتاة فرشوط"؟

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