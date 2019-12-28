"أديب" عن الزيادة السكانية: لا بد من تكاتف المواطنين مع الدولة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب على المواطنين التكاتف مع الدولة بشأن قضية الزيادة السكانية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "أنا مش مع فكرة إن الدولة هي الأم والدولة هي اللي هتفعل كل شيء وتقدم كل شيء بلا ضابط أو رابط".

وتابع: "دول العالم بتتجه إن يبقى عندها نوع من أنواع التركيز في تقديم العون والمعونات والدعم وكل هذه الأشياء لكن لمن يستحق، أبسط مثال فرنسا واللي كانت دولة رفاهية وبتقدم للناس كل شيء، لكن وصلت لمرحلة من دولة عظمى لدولة متخلفة اقتصاديا، ودلوقتي بتفكر في حلول".

واستطرد أنه واجب على الدولة أن تنحاز للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتدعمهم بالمعاشات والصحة وكل شيء، لكن ضد عدم مشاركة المواطن في هذا الأمر، "لازم الناس تعرف إن المسالة ليست مفتوحة، وليست مغارة علي بابا يفعل بها ما يشاء، لازم يعرفوا إنهم يقومون بأفعال تؤثر على بقية الناس، والفعل مش بيضرك وحدك لكنه يضر باقي البشر".