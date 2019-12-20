قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، من ميدل بيست، الذي يعتبر الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وقال أديب، إنه لم يكن يتخيل أن يشاهد مثل هذه الأعداد الضخمة، بالرغم من أنه اليوم الأول فقط للحدث العالمي ميدل بيست.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن فعاليات "ميدل بيست" ستستمر لمدة 3 أيام: "هنا العديد من المسارح، فهناك مسرح للمواهب ومسرح للتيك توك، ومن ثم فإن الزائرين يمكنهم القيام بالعديد من الأشياء هنا، حتى لو كانت المواهب صغيرة، مثل الرسم والغناء والمشغولات اليدوية".

وتابع: "الجو بارد للغاية، لكنني بدأت أشعر بالحرارة الشديدة بسبب كثرة الأعداد الموجودة هنا، والفعاليات طويلة وممتدة والكل سعيد".

ومازح أديب، أحد المصريين المتواجدين في ميدل بيست، عندما قال: "ربنا يبارك لنا في الأهلي ويكون في عون الزمالك"، وقال له: "يادي الأهلي وسنين الأهلي، هو ورانا ورانا؟!".