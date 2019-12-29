قالت الفنانة المغربية عزيزة جلال، إنها ابتعدت عن مجال الغناء فترة طويلة تصل لـ 35 عامًا، ولكن طوال تلك الفترة كانت على تواصل دائم مع المعجبين بها ومُحبيها في الوطن العربي، "كانوا موجودين معايا في طوال الفترة اللي بعدت فيها، أنا بعدت عشان أسرتي، بس رجعت الحمد لله".

وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن حب الناس كان الدافع الأكبر لرجوعها لمجال الغناء مرة أخرى وللساحة الفنية، "أنا كنت عايشة بمحبتهم وكنت بحس إن الأغاني بتاعتي جزء من ذكرياتهم، كانوا بيقولوا لي ارجعي عاوزين نسمعك تاني".

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها ترى أن حب الناس لها إرث ورثته، مضيفة: "الحمد لله كان متواصل معايا الناس الطيبة دي اللي حبتني طوال السنين اللي فاتت"، موضحًا أن إعجاب المواطنين من مختلف الدول العربية بعد حفلتها الأخيرة فاق تصوراتها وتوقعاتها.

وتابعت: "أنا دائما أقول أن المحبة تصنع أشياء كثيرة، أنا أشكر كل اللي سندوني وكل اللي كانوا معايا، والحمد لله والشكر على المحبة المتواصلة والحب اللي لقيته من الناس بعد الحفلة، كل اللي قال كلمة في حقي حلوة، حتى اللي انتقدوا أنا بحب كل الناس، وأنا اتمنى أنهم يقضوا سهرة سعيدة في كل مكان".