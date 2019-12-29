أعلن حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن في محافظة دمياط، وفاة 16 من أبناء المحافظة في حادث بورسعيد، بينما لقي شخص مصرعه في الحادث من كفرالشيخ، و7 من بورسعيد، ليبلغ إجمالي شهداء الحادث 24 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5 من أبناء دمياط وواحد من بورسعيد.

وأكد "عبدالغفار" التواصل الدائم مع الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والتي وجهت بتسخير كل الإمكانيات لإدارة الأزمة، كما أنه يتواصل مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للوقوف على تطورات الموقف، مكلفا تقديم كل الدعم للمصابين وذوي المتوفين.