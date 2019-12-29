ابنة عبدالمنعم مدبولي تكشف صورا تعرض لأول مرة لوالدها: كان حساس جدا

عرض الإعلامي عمرو خليل، صورًا تُعرض لأول مرة، للفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، حصل عليها من ابنته أمل مدبولي، وذلك خلال برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وقالت أمل مدبولي، إن والدها كان "حنين بدرجة عالية وحساس زيادة عن اللزوم"، على حد قولها، مؤكدة أن والدها كان "كوميديان في المنزل ويلقي عليهم إفيهات، وكانت شخصيته في المنزل قريبة جدًا من شخصيته في المسرح والأفلام".

وتابعت: "حياتنا كانت مليانة مواقف كثيرة سواء كانت مؤثرة أو إنسانية أو كوميدية، كما أن والدي كان بيتوتي، كان يخلص الشغل ويقعد في البيت، مش بتاع سهرات ومطاعم وسينمات، وفي نفس الوقت كان سايب حمل مسؤولية البيت وتربيتنا على والدتي".

وواصلت: "مخه مشغول دايما وهو في البيت بإنه هيقرأ سيناريو جديد، وفيه حاجة معينة لما كان بيجهز لها كان بياخد كل وقته هو الإخراج".