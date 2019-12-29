قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم تحديد موقع المشتبه به بتنفيذ حادث الطعن في كنيس بنيويورك، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وذكرت تقارير أميركية وقوع عملية طعن جماعي في كنيس يهودي بمدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر حادث الطعن الذي وقع في حي "فوشاي" بمدينة نيويورك، واستهدف کنیس یهودي أثناء الاحتفال بعيد "حانوكا".

وفر الجاني من الكنيس بعد الحادث في سيارة فضية، وبحثت الشرطة عنه بعد أن تمكن أحد المصلين من الاطلاع على لوحة سيارته، وفقا لـ "الحرة".