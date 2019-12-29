4 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة، نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول في مارس الماضي.

وفازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم 1 بالمزایدة، بينما فازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم 3، وفاز تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم 4، بإجمالي مساحة بحث نحو 10 آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار، ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.

وأكد الملا أنّ مصر بدأت للمرة الأولى عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الإقتصادیة بالبحر الأحمر، نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبدالفتاح السیسي في هذا الاتجاه، ما تجسّد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة، وأتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح وزير البترول أنّ فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول، یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة أنّ تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر، والتي بها العدید من التحدیات، مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج.

ولفت الملا إلى أنّ فوز شركة شيفرون وهي من كبرى الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة بمنطقة، مؤشرا جيدا، فضلا عن فوز شركة شل بمنطقتین، بما یؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول، ویسهم في زیادة فرص نجاحها، خاصة وأنّها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل في المیاه العمیقة.

وتابع وزير البترول أنّ النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى في منطقة البحر الأحمر إیجابیة في هذه المرحلة، وستشهد اقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى تلك النتائج الإیجابیة.