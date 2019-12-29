قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إنّ تركيا إذا فكرت في التدخل العسكري بالبلاد، سيكون الرد قاسيا من الجيش الليبي، وسيعتبر هذا التدخل "استعمارا جديدا لليبيا".

وكشف- حسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، عن أنّ الجيش الوطني الليبي استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعما لوجستيا.

وأوضح بليحق أنّ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أنّه سيتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج.

وكانت مصادر تركية كشفت عن أنّ حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم أرسل مذكرة إلى البرلمان، لطلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، وأوضحت المصادر أنّ البرلمان قد يناقش المذكرة الخميس المقبل، فيما طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتجنب أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تدفع بتصعيد عسكري في المنطقة.