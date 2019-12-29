استقرار أسعار الدولار .. والغرف التجارية: لن يشهد قفزات جديدة

استقر الدولار عند معدلاته وفق آخر تحديث للبنوك، ليباع بـ 16.09 مقابل 15.99 جنيها للشراء في عدة بنوك منها "القاهرة، الأهلي المصري، مصر، العربي الأفريقي الدولي، البركة، التجاري الدولي، التعمير والإسكان، hsbc، وقطر الوطني".

يأتي ذلك وسط توقعات بعدم قفزات للدولار إلا في حدود ضيقة لا تتعدى قرشين وفق آلية العرض والطلب، حسب علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية، وأرجع الأسباب إلى التحسن الذي يشهده الجنيه المصري أمام الدولار في الوقت الراهن.

وقال الحريري، لـ"الوطن": "أولها التدفقات الدولارية وبشكل خاص من السياحة، التي تشهد طفرة كبيرة ومتميزة في الفترة الحالية وتحويلات العاملين بالخارج، كما أنّ هناك سببا آخر، وهو انخفاض الطلب على الدولار والوفرة بشكل أكبر من المعدلات السابقة، نتيجة تراجع الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي".