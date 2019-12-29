سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 29 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.