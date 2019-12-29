نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط في إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في واقعة خطف نجل صاحب شركة مقاولات واحتجازه بالجبل الشرقي واشترطوا فدية 10 ملايين جنيه مقابل تحريره.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب من "ع م" صاحب شركة مقاولات ومقيم بقرية أبنوب الحمام دائرة المركز بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بيك أب "بدون لوحات معدنية"، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، بخطف نجل شقيقه المدعو "ك ع م" 18 سنة يعمل بالشركة ومقيم بذات الناحية عنوة من أمام مقر الشركة بذات الناحية، وورود له اتصال تليفوني من هاتف المجني عليه وطلب فدية مالية 10 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبالانتقال والفحص وسؤال المدعو "م س ع " عامل بذات الشركة ومقيم بذات الناحية أيد ما جاء بأقوال المبلغ وأضاف بوقوع ذلك أثناء توجه المجني عليه لاستقلال سيارته عقب أداءه صلاة المغرب بالمسجد المجاور وغلق باب الشركة.

وفي إطار متابعة خط سير مرتكبي الواقعة وردت معلومات مفادها تواجد الخاطفين بالظهير الصحراوي لقرية الحوطا دائرة مركز ديروط.

وباستهدافهم تخلوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وفروا هاربين للجبال الوعرة المتاخمة وبرفقتهم المختطف، وجرى ضبط السيارة ماركة أيسوزو خضراء اللون برفع بصمتي الشاسيه تبين إنها مبلغ بسرقتها في واقعة مركز ملوي بتاريخ 27/10/2019م عن بلاغ المواطن "م ص أ " 30 عاما سائق ومقيم الريرمون دائرة مركز ملوي/ المنيا.

وجرى ضبط الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية برفع بصمتي الشاسيه ويرجح أن تكون المستخدمة في واقعة سرقة السيارة المضبوطة، وفي إطار تضيق الخناق على الجناة وتمشيط المناطق الجبلية المتاخمة لقرية الحوطا الشرقية دائرة مركز ديروط تخلى المختطفون عن المختطف وعاد لمنزله.

كما جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف السيد اللواء أسعد الذكيرمساعد الوزير مدير الأمن واللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية واللواء وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات واللواء مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك وفرع الأمن العام بأسيوط.

وأسفرت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي وفرعي بحث الشرق والشمال ووحدتي مباحث مركزي أبنوب وديروط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م أ ع ع" عامل ,و"م ع م م" عامل، مقيمان بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز و"م م أ ه" بائع و"ح م ع ر" و "س ف ع" و "م ص ع ع"، و"ع ع أ م س" ,و"ع م ع" مقيمين جميعاً بندر ديروط.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الأول والثاني والثالث وبحوزة الأخير بندقية آلية، و50 طلقة من ذات العيار، و3 خزينة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 63 ألف جنيه ومحكوم عليه في 7 قضايا سرقة بالإكراه بالسجن المؤبد غيابي.

وجرى توجيه حملة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن تنفيذ القرارالصادر من إدارة أملاك الدولة بإزالة مسكن المتهم الخامس بناحية جزيرة حماد بقرية الحوطا الشرقية دائرة مركز ديروط.

وجاري استكمال الحملة والعمل علي ضبط باقي المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة.