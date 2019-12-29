أصدرت المحكمة الإدارية العليا بعد 6 سنوات، حكمًا بعقاب طالب بمعهد تكنولوجيا الهندسة، باعتبار طعنه كأنه لم يكن، والمقام منه طعنا على ترشيح مكتب التنسيق له للمعهد المذكور، لإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة بتقديم إفادة رسمية توضيح وضع الطالب الحالي، وهل حصل على بكالوريوس هندسة من المعهد من عدمه لمرور 6 سنوات منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق برفض دعوى الطالب لوقف تنفيذ قرار ترشيحه للمعهد.

وأقام الطالب الطعن على قرار مكتب التنسيق بترشيحه في العام الدراسي 2012/2013، لمعهد التكنولوجيا العالي شعبة هندسة، وطالب بإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم إفادة رسمية بالحد الأدنى الذي قبلته كليات الهندسة الحكومية/ من طلبة الشهادة السعودية في العام الدراسي 2012/2013، كما كلفت الطاعن بتقديم إفادة رسمية يوضع نجله الدراسي الحالي، وهل حصل على بكالوريوس الهندسة من عدمه، وتاريخ الحصول عليها، وتقاعس الطالب عن تقديم ما أمرت به المحكمة.