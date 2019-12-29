عقد محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث جرى التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية والتي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.

في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، مؤكداً أن الملف الأمني شهد تقدماً بكافة محاوره بفضل تلك الجهود، رغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات.

وأشاد في هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع أجهزة قواتنا المسلحة الباسلة الذي أسهم بشكل فعال في اكتمال منظومة الأمن، ووعي وإدراك المواطن المصري بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وثقتهم في أجهزة الشرطة وتعاونهم معها والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تشهده البلاد.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة، حيث تابع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات.

ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة والارتقاء بمعدلات الأداء، مشدداً على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

كما شدد على مواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني وتفاعل الخطط الأمنية مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما يتطلبه المستقبل من استعدادات، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق أمن الوطن واستقراره، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

ووجه الوزير بالتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشدداً على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة، معرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير، مؤكداً على التصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.