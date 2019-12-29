لقي مدرس مصرعه وأصيب آخر، بعد أن صدمتهما سيارة بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثة المدرس المتوفى وزميله المصاب إلى المستشفى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إشارة من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول كلا من "كسبان توفيق هريدي" 55 سنة مدرس ومقيم ببندر ملوي مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه وعصام الدين محمد أنور 57 سنة مدرس ومقيم بندر ملوي مصاب بارتجاج بالمخ وجرح غائر بفروة الرأس بطول 10 سم وكسر بعظام الأنف وحالته مستقرة.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة ملوي، والتي أشرف عليها العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن المدرسان يعملان بإحدى المدارس التابعة لإدارة ملوي التعليمية وكانا في طريقهما إلى مقر عملهما بالمدرسة في الوقت الذي كانت قادمة فيه سيارة مسرعة بشارع 26 يوليو داخل المدينة فصدمتهما ولاذت بالفرار.

وتبذل أجهزة الأمن جهودها لضبط السيارة مرتكبة الحادث وسائقها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.