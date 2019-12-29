أعلن الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، توقعاته بشأن حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح سعودي أنّ مخرجات النماذج العددية تشير إلى طقس شتوي غير مستقر على شمال الجمهورية، ويكون أكثر المحافظات تأثرًا هي المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، سواء الغربية منها أو الشرقية، فمن المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية وشمال الدلتا وبور سعيد، وتزداد فرص سقوط الأمطار مع نهايات هذا الأسبوع وحتى بدايات الأسبوع المقبل، تكون خفيفة على القاهرة وعلى بعض محافظات الوجه البحري.

وأضاف سعودي أنّ هذا الطقس يصاحبه انخفاض آخر في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أنحاء الجمهورية، تزيد أحيانا شدة برودة الطقس واضطراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، وخلال هذه الفترة يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

وعن أكثر المناطق تأثرًا، قال سعودي إنّها السواحل الشمالية خاصة مع نهايات هذا الأسبوع، أما القاهرة ووسط الدلتا وشمال الصعيد تتأثر فقط بالأمطار الخفيفة نهاية هذا الأسبوع، لتشهد البلاد نشاط للرياح على الأنحاء كافة.

وينصح خبير الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار الـ24 ساعة، والقيادة بهدوء على الطرق، وشرب السوائل الدافئة من حين لآخر، والبعد عن الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأحوال الجوية بهيئة الأرصاد، إنّ هناك نشاطًا للرياح الجنوبية الجافة والتي تزيد الإحساس بالبرودة، ليصل الطقس إلى حد الصقيع خاصة في ساعات الليل.

وأضاف شاهين في حديثه، لـ"الوطن"، أننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 17 و18 درجة، فضلًا عن فرص لسقوط الأمطار غدًا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا تكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة.