مكافحة الإدمان: انخفاض نسب انتكاسة المعافين 40% خلال 2019

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ الصندوق يعمل على نطاقين، هما الوقاية والعلاج.

وأوضح عسكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج "8 الصبح" عبر شاشة dmc الفضائية، أنّ الصندوق تقدم له أكثر من 130 ألف اتصال خلال 2019، بسبب تكثيف الحملات الإعلانية والإعلامية التي قدمها الصندوق خلال هذا العام.

وتابع عسكر أنّ الاتصالات الهاتفية تنوعت بين مشورة أو طلب للعلاج أو استقبال للعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للصندوق، التي بلغ عددها 23 مركزا لمكافحة وعلاج الإدمان، ويجري استقبال المكالمات عبر الخط الساخن التابع للصندوق والتعامل معها بصورة سريعة، للتعرف على بعض المعلومات الخاصة بالمريض، كالسن، والوضع الاجتماعي، وحالاته المادية والصحية، ثم توجيه الحالة للمكان الأقرب من محل إقامتها.

ولفت عسكر إلى أنّ نسب الانتكاسة التي يتعرض لها العديد من المعافين انخفضت بنسبة 40% خلال 2019، ما يعد مؤشرا قويا على تحسن حالات المرضى.