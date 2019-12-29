بدأ الوفد البرلماني المكون من أعضاء لجنتي الإدارة المحلية، والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، زيارة لمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، للوقوف على الإهمال الذي يضربها في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة في هذا الإطار.

بدأ الوفد الزيارة باللقاء مع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث ضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران كل من، النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شيرين فراج، والنائب سيد موافي، والنائب محمد عبده، فيما يلتقي أعضاء الوفد بنواب محافظة القليوبية لدى وصولهم دائرة القناطر الخيرية.

وأكد قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياجة والطيران بمجلس النواب، أن مدينة القناطر الخيرية لها أهمية كبرى وتمثل تاريخ مصر، كما أنها نقطة واعدة للسياحة.