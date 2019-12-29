قال فراس بوسلوم المتخصص في الشأن الليبي، إن المسلحين الذين وصلوا إلى طرابلس من تركيا لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، لن يغيروا شيئًا، في ظل سيطرة الجيش على الأوضاع ودعم أهالي طرابلس له، مشيرًا إلى أن تركيا تواجه معارضة شديدة من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات مما يضعف موقفها.

وأضاف بوسلوم، في مداخلة مع قناة "الغد" الإخبارية، أن المجتمع الدولي له دور كبير في التصدي للغزو التركي، وأن هناك مطالبات من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بسحب الشرعية من حكومة فايز السراج الإخوانية بسبب دعمه الميليشيات المسلحة في العاصمة.

وفي سياق متصل، أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، في مداخلة بالقناة نفسها، أن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين سوريين معارضين وموالين لأنقرة يرجعون إلى أصول تركمانستانية سوريه للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج الإخوانية المدعومة بالميلشيات الإرهابية.

وتداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا، يظهر عددًا من المسلحين الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا، لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية.