أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، حذرت فيه من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب بالملاحة البحرية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفئ على جنوب البلاد نهارا، شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين فهي كما يلي:

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 12

مطروح 18 12

سوهاج 21 8

قنا 20 7

الأقصر 19 7

أسوان 21 8