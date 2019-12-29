قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية استلمت أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي، حيث تم استلامها بمخازن المديرية وجار تسليمها للإدارات التعليمية، تمهيدا لتسليمها للطلاب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "عطية" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المديرية استلمت قرابة 90 ألف تابلت وجار تسليمها للإدارات التعليمية بالقاهرة، على أن يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت خلال الأسبوع الجاري بعد سداد رسوم التأمين.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام ستكون ورقية وفق تعليمات الوزارة، أما الفصل الدراسي الثاني سيكون له شأن آخر بعد استلام الطلاب للتابلت.