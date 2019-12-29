شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة، حملة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، وجرى مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز أبو كبير، نظرا لورود معلومات بقيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية دون ترخيص وبالمخالفة للقانون.

ونجحت جهود الحملة في ضبط 95463 "قرص - عبوة - وحدة - زجاجة"، لأدوية متنوعة دون فواتير في مكان يعمل دون ترخيص، واتخذت كل الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، كما جرى تشميع الصيدلية إضافة إلى تحرير محضر للشخص الموجود بها لمزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص.