أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود عجز في حجم الإنتاجية لمحصول الطماطم، خلال الموسم الجاري.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، إن إجمالي الإنتاج من المحصول بلغ 382592 طن، مشيراً إلى أن العروات تنقسم إلى 3 عروات، هي العروة الشتوية والصيفية والنيلية.

وأضاف عطا، أن العروة الشتوية بلغت 141078 فدان، لافتا إلى أن متوسط الإنتاجية بلغ 15 طن للفدان.

وأوضح أن العروة النيلية بلغت 49252 فدان، مؤكدا أن الإنتاج كافي للاستهلاك المحلي.

وكانت قد ظهرت عدة تقارير تفيد بارتفاع أسعار الطماطم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عجز الإنتاجية.