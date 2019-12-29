أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 431 شاحنة بضائع، و15 سيارة على مدار يومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة مواني الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء نويبع استقبال اليوم السفينة سينا، وعلى متنها 29 شاحنة و3 سيارات، كما شهد مغادرة السفينتين سينا وبريدج، وعلى متنهما 85 شاحنة وسيارة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر، السفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينة نما إكسبريس، وعلى متنها 53 شاحنة، كما شهد مغادرة 5 سفن، وعلى متنها 199 شاحنة، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين أمانة وQuest، وعلى متنهما 20 شاحنة و11 سيارة، ومغادرة السفينة Magistec noor وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند.