أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن تدمير 5 أوكار ونفقين لـ"داعش" بمحافظة نينوي، وتطهير 4 قرى في صلاح الدين، ضمن عملية إرادة النصر الثامنة.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "تمكن قطاع عمليات نينوى من تدمير 3 أوكار وعبوة ناسفة في منطقة بادوش من قبل لواء المشاة 73 في الفرقة الخامسة عشر".

وأضافت أن "لواء المشاة 92 في الفرقة ذاتها تمكن من تدمير نفقين في منطقة العطشانة"، مشيرة إلى أن قوات لواء المشاة 21 بالفرقة العشرين عثرت على نفق بداخله عبوتين ناسفتين، وتم تفجيرهما في منطقة الحضر.

ولفت البيان إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جوية ضمن قاطع لواء المشاة ٤٣، أسفرت عن تدمير وكر للعدو في منطقة الصخيريات أدت إلى تفجير العديد من العبوات الناسفة المخزونة داخل هذا الوكر، مؤكدا تمكن قوات لواء المشاة 60 بالفرقة العشرين من تدمير وكر للإرهابيين في منطقة البعاج بداخله 3 عبوات ناسفة.

وأشارت الخلية إلى أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المتمثلة بالوية 34 و35 و37، طهّرت 4 قرى البوركيبة والبوصباح وتمار والبوفشكة عوسج بمحافظة صلاح الدين، مضيفة أن القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة.