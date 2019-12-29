قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد المتهمين بإلقاء الحجارة والطوب، على أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي، أثناء مرورها في نطاق محافظة دمياط.

وأضاف المصدر، أنه تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

وأكد المصدر، أن الحادث أسفر عن تهشم زجاج نوافذ عدد من الأتوبيسات التي تستقلها جماهير المصري، دون وقوع إصابات حتى الآن، في صفوف الجماهير.

يذكر أن الأتوبيسات كانت متجهة إلى محافظة الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أمام نظيره فريق بيراميدز، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.