وافقت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التي عقدت، اليوم، بأحد فنادق القاهرة على الموازنة والحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2018-2019 وعلي كشف الأنشطة المقدم من مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالي .

استمرت أعمال الجمعية العمومية نحو ساعتين ونصف، واستعرض خلالها مجلس الإدارة برئاسة حسام الشاعر كافة الأنشطة والأعمال التى تمت بالغرفة خلال العام الماضي والأعمال والأنشطة المقترح تنفيذها خلال عام 2020، وشهدت الجمعية العمومية مناقشات هادئة بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وسيعقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة مؤتمرا صحفيا اليوم للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بعمل الغرفة خلال العام الماضي والخطط التي سيتم تنفيذها خلال عام 2020 .