"الغرف السياحية": طفرة سياحية في مصر.. ونحارب ظاهرة حرق الأسعار

قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تشهد طفرة سياحية في الفترة الأخيرة، مقارنةً بالأعوام الثمانية الماضية، معللًا ذلك بـ3 أسباب.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، أن أول هذه الأسباب هو الرحلات "المكوكية" للرئيس عبدالفتاح السيسي، وثانيها التواجد المستمر للقطاع الخاص، أما السبب الثالث فهو جهود وزيرة السياحة في التواجد المستمر بالمحافل السياحية، ما أعطى انطباعًا بأمن مصر واستقرارها.

وتابع أن عودة السياحة الإنجليزية والسياحة الفرنسية إلى مصر دليل يؤكد أن هناك أمنا واستقرارا في أرض مصر بخلاف ما كان يقال في "الدعاية المضادة"، كما يشجع بقية دول أوروبا والعالم على تكرار الدفع برحلات سياحية إلى مصر.

وأردف أن مصر توجهت إلى مقاصد سياحية أخرى بدلًا من السياحة الروسية بعدما قل عدد السائحين الروس في مصر على خلفية أزمة الطائرة الروسية، وذلك مثل دول الشرق الأقصى، ودول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول التي كانت تتبع الاتحاد السوفييتي: "استهدفنا الأسواق الواعدة وحققنا أرقامًا كبيرة، تكاد تكون مقاربة لأرقام عام 2010".

وأتم: "المقصد المصري فريق من نوعه محدش يقدر ينافسنا فيه، عندنا 75% من آثار العالم وشواطئ وجو مستقر طوال العام".

وشدد على أن وزيرة السياحة والغرفة مهتمان بمواجهة ظاهرة "حرق الأسعار"، لرجوع الأسعار إلى طبيعتها، حتى لا تكون مصر أرخص المقاصد في العالم، خاصة مع تحسن حالتها الأمنية.