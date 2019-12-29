مقتل شرطي في هجوم إرهابي غرب النيجر

قُتل شرطي في هجوم استهدف مركزا للشرطة قرب حقل للتنقيب عن الذهب في منطقة تيلابيري التي غالبا ما تستهدفها هجمات الجهاديين، والواقعة في غرب النيجر، وفق ما كشف نائب محلي وأحد السكان لوكالة فرانس برس.

وقال نائب محلي إن "مسلّحين قتلوا شرطيا في هجوم شنّوه على مركز للشرطة في حقل كومابانغو للتنقيب عن الذهب"، مؤكدا كذلك مقتل أحد المهاجمين. وأفاد أحد السكان بأن "مسلّحين أتوا نحو الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19.00 ت غ) وهاجموا مركز الشرطة في كومابانغو وحرقوه".

ويقع حقل كومابانغو قرب بوركينا فاسو ويأوي آلاف المنقّبين عن الذهب المحليين والقادمين من دول غرب إفريقيا. والأربعاء، قُتل 14 جنديا في تيلابيري في هجوم شنه "إرهابيون مدججون بالسلاح"، وفق ما أعلنت الحكومة.

وفي 10ديسمبر قُتل 71 جنديا نيجريا في أسوأ هجوم منذ استئناف الهجمات الجهادية في عام 2015 في هذه الدولة الفقيرة، تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية. وباتت منطقة الساحل، وخصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هدفا للهجمات المتزايدة التي تشنها الجماعات الإسلامية رغم تعزيز الجيوش المحلية ووجود 4500 جندي فرنسي من قوة برخان لمكافحة الإرهاب.

والثلاثاء، أوقع هجوم جهادي هو الأعنف منذ خمس سنوات 42 قتيلا في بوركينا فاسو. وكان رئيس النيجر محمد ايسوفو قد أعلن في 22 ديسمبر خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول الساحل وفرنسا ستوجه "نداء للتضامن الدولي" في قمة تعقد في بو (جنوب غرب فرنسا) في 13 يناير لبحث سبل التصدي للجماعات الجهادية.