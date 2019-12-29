شنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقي، من الباعة الجائلين، وكل أشكال التعديات والإشغالات التي كانت تحتل الشارع، وتتسبب فى شكاوى يومية من سكان المنطقة، نتيجة الإزعاج وعرقلة سير المارة.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة اليوم، بالشارع.

وقال المحافظ، إن الشارع كان يعاني من كثرة الباعة الجائلين، والتعدي على الأرصفة، ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان، وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مروري مهم، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي مظهر من مظاهر التعدى على الشارع، الذي يعد ملك لكل المواطنين.

وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر، ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير، جرى خلالها، رفع كل أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة.

كما وجه المحافظ خلال الحملة، برفع كفاءة النظافة بالشارع، وتقليم الأشجار، مشددا على رئيس حي الدقي، بمتابعة أية محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى، والتصدي لها بكل قوة.

وحرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال، الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع، واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم، حيال المشكلات المختلفة.