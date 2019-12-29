رحب فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل، اليوم الأحد، بتبادل مئتي أسير بين كييف والانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية.

ونقل بيان للرئاسة الروسية أن الجانبين اعتبرا أن "تبادل المعتقلين الذي جرى اليوم في منطقة دونيتسك هو أمر إيجابي". وتقرر مبدأ تبادل الأسرى بداية ديسمبر خلال قمة حول النزاع في أوكرانيا كانت الأولى منذ ثلاثة أعوام وضمت بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إضافة إلى ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث بوتين وميركل ملفات أخرى بينها دعم مشروع خط "نورد ستريم2" للغاز الذي يربط بين البلدين عبر بحر البلطيق وفُرضت عليه عقوبات أمريكية. ولاحظ أيضا "تقدما" في المفاوضات حول مواصلة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا من طريق أوكرانيا، علما بأن العقد المعني لا يزال موضع مفاوضات في فيينا بين ممثلين لروسيا وأوكرانيا على أن يوقع قبل الأول من يناير 2020.