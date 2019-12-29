زينت الأنوار مدينة السلام شرم الشيخ في احتفالات عيد الميلاد المجيد، وانتشرت أشجار الميلاد بمنطقة السوق التجاري، وهدايا الكريسماس بالبازارات، كما تلألأ ميدان سوهو سكوير بإنشاء تماثيل من الأضواء عبارة عن بابا نويل وديناصور وطاووس ومئات الأشجار وكلمات التهنئة بالعام الجديد 2020.

وقال رامي رزق الله كامل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوي بشرم الشيخ، إن ميدان سوهو سكوير شهد نظام إضاءة جديد يضاهي أهم الميادين في العالم بأشكال ضوئية جديدة منها الديناصورات وأقفاص الببغاء وحيوانات الرنة التي تعد أهم مظاهر الكريسماس.

وأضاف أن الميدان يشهد كل يوم حدثا جديدا ومفاجئات للسياح منذ أسبوع مضي احتفالا بالعام الجديد، وأكد أن نسبة الإقبال السياحي على مدينة شرم الشيخ بشكل عام في ارتفاع مستمر.

وقال ناصر قابيل صاحب مكتبة بمنطقة السوق التجاري القديم، إنه يوجد إقبال هذا العام على هدايا الكريسماس من قبل السائحين من مختلف الجنسيات، إضافة لإقبال غير مسبوق من قبل المصريين، الذين يقدمون على شراء أشجار الميلاد وملابس بابا نويل وأدوات الزينة الخاصة بالسنة الجديدة للمنازل.