شنت الولايات المتحدة غارات على 5 منشآت لكتائب "حزب الله العراقي"، في العراق وسوريا، ردا على مقتل أمريكي، بعد هجوم على قاعدة أمريكية قبل أيام، ما خلف قتلى وعشرات الجرحى.

وقال بيان للجيش الأمريكي، عن مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، استهدفت 5 منشآت لكتائب "حزب الله"، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال هوفمان إن الأهداف الخمسة تشمل 3 مواقع كتائب "حزب الله" في العراق، واثنين في سوريا.

وشملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها كتائب "حزب الله" للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف.

وعلى هامش "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي أسس في إيران عام 1982 تشكلت حركات أخرى مثل منظمة "15 شعبان" وحركة "حزب الله" و"النخب الإسلامية" وحركة "بقية الله" وحركة "ثأر الله".

تأسست كتائب حزب الله في العراق نحو عام 2007، وكانت عملية تأسيسها أطلقت في أول الأمر من مدينة العمارة (400 كلم جنوب شرقي بغداد)، ومن ثم انتشرت في مدينة الناصرية ثم صحراء السماوة.

كان عملها ينصب على مقاومة الاحتلال الأمريكي، وقامت بأدوار كبيرة في هذا الاتجاه وأسلوب عمل هذه الكتائب شبيه بحزب الله اللبناني، وكان المشرف العام على هذه الحركات هو عماد جواد مغنية، وهي تتأثر بأسلوب عمله وتؤمن بولاية الفقيه.

كما كشفت وثائق استخبارية أن كتائب حزب الله هي المسؤولة المباشرة عن الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرون قرب جسر السنك وساحة الخلاني، الموازية لساحة التحرير، وسط بغداد، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية، أن عناصر هذه الميليشيا أودعوا أسلحة متوسطة وقاذفات صواريخ من نوع RBG في مقرهم في أحد المساجد شرق بغداد، بعد استخدامها خلال الهجوم المسلح، وتحدثت الوثائق أن تعداد المهاجمين تراوح بين 300 و400 مسلح.