قال إبراهيم أبو كليلة، نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، إن النيابة العامة قررت حبس المدير الفني، ومدرب الاتحاد، لوجود تزوير بـ17 كشف خاص بالاتحاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات: "الكشوفات اتحولت للخبراء واكتشفوا أن التوقيعات مش بتاعة اللاعبين".

وأضاف "أبو كليلة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه كان من المفترض صرف تلك المنشطات للاعبين أولا بأول، ويوقع اللاعبين عليها، بينما جلب المدرب والمدير الفني، كميات أكبر ووقعا على الكشوفات الـ17 المتبقية، موضحا أن رئيس اتحاد رفع الأثقال، طلب تجميد عضويته في الاتحاد، وإثر ذلك أصدرت اللجنة الأولمبية، قرارا بتجميد اللعبة في مصر بالكامل.

وأكد أنه من الضروري، تشكيل لجنة للحفاظ على اللعبة من الانهيار: "فيه شباب بتلعب 15 و17 سنة، وبيتمرنوا وملهمش ذنب في التجميد".

من جانبه، قال الكابتن علي مرزوق، الحكم الدولي في رفع الأثقال، إن الفساد في تلك اللعبة، بدأ مع تولي محمود كمال، وحتى تلك اللحظة: "لو بحثنا في اتحاد رفع الأثقال، هيبقي فيه حاجات كتير جدا".

حكم رفع أثقال دولي: "حظر اللجنة الأولمبية لللعبة سيرفع سبتمبر 2021"

وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن هناك الكثير من اللاعبين تضرروا من قرار تجميد اللعبة: "الحظر هيترفع عننا من اللجنة سبتمبر 2021"، موضحا أن من الضروري تدخل القيادة السياسية، للعمل على محاسبة سياسية على مجلس إدارة الاتحاد برمته: "مجلس الإدارة متحمل المسؤولية، وأرجو سحب الأوسمة والنياشين ممن أساءوا ودمروا صورة مصر دوليا".