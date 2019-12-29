تستعد الفنانة رباب ناجي لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم 30 يناير المقبل، الساعة السابعة مساء.

يأتي الحفل بعنوان " فلكلور مصري" ويتضمن البرنامج مجموعة من أجمل أغنيات الفلكلور الصعيدي، النوبي، البوسعيدي بالإضافة إلى الفلكلور السوداني.

أسعار تذاكر حفل رباب ناجي

وطرحت الساقية تذاكر الحفل بسعر 60 جنيها، ويمكن الحصول عليها من مقر الساقية بالزمالك أو من خلال موقعها الإلكتروني.

تتمتع "ناجي" بصوت عذب وقوي وتم اعتمادها كمطربة بالإذاعة والتليفزيون، وهي أحد أبرز أعضاء فرقة أيامنا الحلوة تحت إشراف المايسترو محمد عثمان، اتجهت للتمثيل وشاركت في عدة مسلسلات منها اسم مؤقت والرجل العناب وكانت ضمن الدفعة الثانية بمركز الإبداع دفعه "قهوة سادة" تحت إشراف الدكتور خالد جلال، ومسرحية SMS.