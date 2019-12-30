قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل خلال الفترات السابقة على تطوير لأجزاء المنظومة، مشيرًا إلى أنه يجرى عقد اجتماعات دورية في هذا الإطار، كما سيجرى الإعلان عن الآليات التي ستتحرك بها الوزارة لدعم المزارعين وتحسين دخول المواطنين في الريف.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن مركز البحوث الزراعية قام بدور كبير في الفترة الأخيرة، من أجل استنباط مجموعة كبيرة من التقاوي: "جرى استنباط أقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، ومشكلة القطن لم تكن في البذور، ولكن حدوث شكل من أشكال الخلط في بعض المحالج الأهلية، ما كان يؤدي إلى تقليل الكفاءة الإنتاجية لتقاوي القطن".

وأشار، إلى أنه جرى وقف التعامل مع المحالج الأهلية، وذلك من أجل استنباط أنقى سلالات: "هناك أصناف عديدة يجرى استنباطها، والقطن طويل التيلة مميز بشكل كبير، لكن حدث نوع من الإهمال من جانب بعض المزارعين والتجار والمختصين في التعامل مع ملف القطن والحفاظ على نقاوة البذرة، وقد عالجتها وزارة الزراعة".