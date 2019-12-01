أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو - أغسطس" للموسم الزراعي 2018 / 2019، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ إجمالي كمية الصادرات 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو - أغسطس" 2019 مقابل 86.2 ألف قنطار متري "يونيو - أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%.

- كانت الهند أكثر الدول استيـرادا للقطن المصري، إذ بلغت الكمية المصدرة إليها 135.2 ألف قنطـار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو - أغسطس" 2019.

- بلغ إجمالي كمية المستهلك مـن الأقطـان المحلية 36.3 ألف قنطـار متـري خلال الفترة (يونيو/ أغسطس) 2019 مقابل 28.8 ألف قنطـار متـري (يونيو/ أغسطس) 2018 بنسبة زيادة قدرهـا 26.3% وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن

- تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل وسط التيلة حيث بلغ المستهلك منها 33.4 ألف قنطـار متري بنسبة قدرها 92.0% من إجمالي القطن المحلي المستهلك.