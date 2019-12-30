الإبراشي يودع جمهوره في ON E: انتظروني في إطلالة جديدة من ماسبيرو قريبا

ودع الإعلامي وائل الإبراشي، جمهوره في أخر حلقاته ببرنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، حيث ذكر أنه سيطل على جمهوره الفترة المقبلة من مبنى ماسيبرو، موضحًا أن مبنى ماسبيرو يحتل جزءا كبيرا من وجدانه ووجدان الشعب المصري، وإعادة إحيائه مرة أخرى تُعد مسألة حياة أو موت.

وأضاف "الإبراشي"، أنه تشكل وجدانه من التليفزيون المصري في الصغر، وكان يحلم بأن يسير من أمام التليفزيون المصري فقط، موضحًا أن برنامجه المقبل سيحمل اسم "التاسعة" وسينطلق بعد أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وسيبدأ بالنشرة، من ثم برنامج توك شو على مستوى مطالب الناس.

وتابع: "أنا حزين الآن على فراق زملائي في ON E وإن شاء الله سنعمل على الدفع عن الدولة الوطنية والوطن دائمًا، وبإذن الله الإطلالة ستكون أفضل، الجميع لديه ملاحظات على أداء الإعلام الفترة الماضية، وعلينا جميعًا أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت الفترة الماضية ونعلم أن الناس لا تستطيع أن تخدعها، لأنها تستطيع الفرز دائما".