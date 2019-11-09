نعى الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد وفاته فجأة الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، داعيًا من الله أن يُلهم محبيه وعائلته الصبر والسلوان، بعد حالة التعاطف الكبيرة والعفوية والتلقائية مع الفنان بعد رحيله، موضحًا أن المصريين تعاطفوا مع رحيل هيثم زكي لأنه كان شابًا صغيرًا لم يتجاوز الـ35 عامًا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، أن هيثم أحمد زكي تّعرض للكثير من المحن والابتلاءات في حياته، من خلال رحيل والدته ووالده، وكان المصريون لديهم شعور خاص عندما يشاهدون الفنان هيثم زكي، وكان الحزن دائمًا واضحًا على وجهه، وهذا الأمر كان طبيعيًا لأنه تعرض للكثير من المحن والآلام.

وقال إنه كان من المقرر ظهور الفنان الراحل هيثم أحمد زكي معه على الهواء في آخر حضور تليفزيوني عبر برنامجه "كل يوم"، وبالفعل تم التجهيز لهذا اللقاء، وبدون مقدمات أو أسباب لم يأت إلى القناة ولم يعتذر عن عدم الحضور.

وتابع: "بعد انتهاء الحلقة حدثني الراحل هاتفيا وأوضح أن هناك ظروفا خاصة منعته من الظهور بالبرنامج، والتي كانت مرتبطة بحالة الحزن التي كانت تداهمه فجأة، وجعلته يتراجع عن الظهور التليفزيوني"، موضحًا أن الراحل خلال تمثيله كان يقاوم آلامه الخاصة، والتي لا يمكن لأحد أن يعرفها أو يشعر بها، وغالبًا كانت متعلقة بمحنة فقدان الأهل والأحبة.

وتابع: "تألمت عندما علمت بأن دفن جثمان هيثم أحمد زكي تأخر، بسبب عدم وجود أحد من أقاربه، هذا الجملة كانت قاسية بشكل كبير، دا كل مواطن مصري قريب أحمد زكي، هيثم زكي كان ابنًا للمآسي والآلام قبل أن يكون ابنًا لأحمد زكي".